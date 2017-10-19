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08:02 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Ядовитую детскую мебель арестовали в Хабаровске

На некачественный товар пожаловался покупатель.

В Хабаровске сотрудники Роспотребнадзора наложили арест на некачественную детскую мебель производства архангельской фирмы «СКВ-Компани». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в надзорном ведомстве, комод с пеленальным столиком оказался опасен для здоровья из-за повышенного содержания формальдегида.

— На пахучую мебель пожаловался один из потребителей и проверка показала, что товар не соответствует техническому регламенту таможенного союза, — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. — На товар был предъявлен сертификат, выданный московским ООО «Сертификация и экспертиза», но в целях прекращения поставок на рынок некачественной мебели производителю и столичному подразделению Роспотребнадзора направлена информация о нарушении. Комод опечатан и оставлен в магазине на ответственное хранение до решения суда.

Напомним, формальдегид является ядом, обладающим общим токсическим действием на организм. Он поражает нервную систему, раздражает слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а также является сильным аллергеном.

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