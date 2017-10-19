Ядовитую детскую мебель арестовали в Хабаровске

В Хабаровске сотрудники Роспотребнадзора наложили арест на некачественную детскую мебель производства архангельской фирмы «СКВ-Компани». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в надзорном ведомстве, комод с пеленальным столиком оказался опасен для здоровья из-за повышенного содержания формальдегида.

— На пахучую мебель пожаловался один из потребителей и проверка показала, что товар не соответствует техническому регламенту таможенного союза, — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. — На товар был предъявлен сертификат, выданный московским ООО «Сертификация и экспертиза», но в целях прекращения поставок на рынок некачественной мебели производителю и столичному подразделению Роспотребнадзора направлена информация о нарушении. Комод опечатан и оставлен в магазине на ответственное хранение до решения суда.