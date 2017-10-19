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11:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае в ДТП под Ачинском погиб человек

В смертельной аварии столкнулись три машины.

В Красноярском крае под Ачинском произошло ДТП с тремя автомобилями. Один человек погиб.

Авария произошла на трассе Р-255 Сибирь. 20-летний водитель «Тойоты» ехал из Красноярска в Ачинск. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с «ВАЗ-2112», а также «ВАЗ-2106». От полученных ран водитель «ВАЗ-2112» скончался на месте. Другие водитель и пассажиры получили различные травмы.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, а также сотрудники ДПС. Детали происшествия выясняются.

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