В Красноярском крае в ДТП под Ачинском погиб человек

В Красноярском крае под Ачинском произошло ДТП с тремя автомобилями. Один человек погиб.

Авария произошла на трассе Р-255 Сибирь. 20-летний водитель «Тойоты» ехал из Красноярска в Ачинск. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с «ВАЗ-2112», а также «ВАЗ-2106». От полученных ран водитель «ВАЗ-2112» скончался на месте. Другие водитель и пассажиры получили различные травмы.