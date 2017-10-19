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08:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске пьяный водитель дважды врезался в «Тойоту»

ДТП произошло вечером 18 октября на Советском шоссе недалеко от поселка Элитный, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

В Новосибирске пьяный водитель дважды врезался в «Тойоту», об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария случилась поздно вечером на Советском шоссе. Участники ехали мимо поселка Элитный со стороны улицы Петухова.

«Dodge Caliber» два раза дарил одну и ту же машину. «Toyota Camry» притормаживала перед светофором, водитель второго автомобиля не затормозил и врезался в «Тойоту». От удара седан отбросило вперед, «Dodge» не стал останавливаться и протаранил «Камри» второй раз.

По словам очевидцев, виновник аварии был пьян. Сам водитель не стал отрицать, что выпил.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Недавно в Новосибирске «Тойота» вылетела в кювет из-за пьяного водителя «Волги». Один из пассажиров был госпитализирован. .

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