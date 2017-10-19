В Новосибирске пьяный водитель дважды врезался в «Тойоту»
ДТП произошло вечером 18 октября на Советском шоссе недалеко от поселка Элитный, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
ДТП произошло вечером 18 октября на Советском шоссе недалеко от поселка Элитный, рассказали аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
В Новосибирске пьяный водитель дважды врезался в «Тойоту», об этом сообщают аваркомы Мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария случилась поздно вечером на Советском шоссе. Участники ехали мимо поселка Элитный со стороны улицы Петухова.
«Dodge Caliber» два раза дарил одну и ту же машину. «Toyota Camry» притормаживала перед светофором, водитель второго автомобиля не затормозил и врезался в «Тойоту». От удара седан отбросило вперед, «Dodge» не стал останавливаться и протаранил «Камри» второй раз.
По словам очевидцев, виновник аварии был пьян. Сам водитель не стал отрицать, что выпил.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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