Бизнесмен из Башкирии тратил зарплату рабочих на технику и другие нужды

Директора строительной фирмы из Башкирии будут судить за невыплату 1,8 млн рублей зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Прокуратура Иглинского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении учредителя и генерального директора ООО «СтройЛогистикГрупп». Он обвиняется в «полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты».

По версии следствия, бизнесмен без заключения трудовых договоров принял на работу 11 человек. И более двух месяцев не выплачивал им зарплату. Долг превысил 1,8 млн. рублей.

При этом мужчина тратил деньги строительной компании на развитие бизнеса и собственные нужды. В частности, более 423 тысяч рублей он израсходовал на покупку личного мобильного телефона, ноутбука, одежды и обустройство своего дома.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.