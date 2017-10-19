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08:25 (мск), источник: АиФ Уфа

Бизнесмен из Башкирии тратил зарплату рабочих на технику и другие нужды

Задолженность перед разнорабочими превысила 1,8 млн рублей.

Директора строительной фирмы из Башкирии будут судить за невыплату 1,8 млн рублей зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Прокуратура Иглинского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении учредителя и генерального директора ООО «СтройЛогистикГрупп». Он обвиняется в «полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты».

По версии следствия, бизнесмен без заключения трудовых договоров принял на работу 11 человек. И более двух месяцев не выплачивал им зарплату. Долг превысил 1,8 млн. рублей.

При этом мужчина тратил деньги строительной компании на развитие бизнеса и собственные нужды. В частности, более 423 тысяч рублей он израсходовал на покупку личного мобильного телефона, ноутбука, одежды и обустройство своего дома.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, прокуратура добилась взыскания долга в пользу рабочих. Полное восстановление трудовых прав граждан находится на контроле надзорного ведомства.

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