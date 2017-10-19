Бизнесмен из Башкирии тратил зарплату рабочих на технику и другие нужды
Задолженность перед разнорабочими превысила 1,8 млн рублей.
Задолженность перед разнорабочими превысила 1,8 млн рублей.
Директора строительной фирмы из Башкирии будут судить за невыплату 1,8 млн рублей зарплаты. Об этом сообщает
По версии следствия, бизнесмен без заключения трудовых договоров принял на работу 11 человек. И более двух месяцев не выплачивал им зарплату. Долг превысил 1,8 млн. рублей.
При этом мужчина тратил деньги строительной компании на развитие бизнеса и собственные нужды. В частности, более 423 тысяч рублей он израсходовал на покупку личного мобильного телефона, ноутбука, одежды и обустройство своего дома.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Кроме того, прокуратура добилась взыскания долга в пользу рабочих. Полное восстановление трудовых прав граждан находится на контроле надзорного ведомства.