В Екатеринбурге могут пересмотреть приговор ритуальному убийце
Свердловский облсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему полицейскому из Дагестана Арсену Байрамбекову, который был признан виновным в убийстве шести человек.
Свердловский облсуд рассмотрит апелляционные жалобы на приговор бывшему полицейскому из Дагестана Арсену Байрамбекову, который был признан виновным в убийстве шести человек.
Суд первой инстанции приговорил его к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года. Такое решение не устроило ни Арсена Байрамбекова, ни его адвоката, ни потерпевшую сторону — все они подали апелляционные жалобы.
Ранее сообщалось, что мужчина совершил два заказных убийства екатеринбургских предпринимателей в 2003 и 2010 годах.
Кроме того, в 2014 году он в связи со своим занятием оккультизмом убил еще четырех человек. Своих жертв он звал покататься по городу, отвозил в заранее подготовленное место, где совершал ритуальное убийство. В этом ему помогала знакомая.
Преступление совершалось ночью, в лесу, при зажженном костре и сопровождалось чтением молитв. Арсен Байрамбеков служил в ППС Дагестана. Экспертиза показала, что он вменяем.