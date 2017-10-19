В Екатеринбурге могут пересмотреть приговор ритуальному убийце

Суд первой инстанции приговорил его к 13 годам и двум месяцам колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года. Такое решение не устроило ни Арсена Байрамбекова, ни его адвоката, ни потерпевшую сторону — все они подали апелляционные жалобы.

Ранее сообщалось, что мужчина совершил два заказных убийства екатеринбургских предпринимателей в 2003 и 2010 годах.

Кроме того, в 2014 году он в связи со своим занятием оккультизмом убил еще четырех человек. Своих жертв он звал покататься по городу, отвозил в заранее подготовленное место, где совершал ритуальное убийство. В этом ему помогала знакомая.