Под Ростовом-на-Дону пять человек пострадали при столкновении двух машин

Источник: РИА Новости

Сообщение о ДТП на автодороге северный подъезд к городу Ростову-на-Дону — поворот на поселок Янтарный поступило в 05.10 мск четверга.

«По предварительной информации, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, при развороте не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ-2110 и четыре девушки из автомобиля Hyundai (1985, 1996 и две — 1993 годов рождения).