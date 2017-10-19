Под Ростовом-на-Дону пять человек пострадали при столкновении двух машин

Сообщение о ДТП на автодороге северный подъезд к городу
«По предварительной информации, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, при развороте не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ-2110 и четыре девушки из автомобиля Hyundai (1985, 1996 и две — 1993 годов рождения).
На данном участке дороге движение не затруднено. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.