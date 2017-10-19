Защита блогера Соколовского планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд РФ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Защита блогера Руслана Соколовского планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд РФ, сообщил ТАСС адвокат Соколовского Алексей Бушмаков.

Ранее Свердловский областной суд отклонил кассацию защиты Соколовского на приговор и апелляционное постановление суда. Защита заявляла, что будет до последней инстанции требовать оправдания блогера.

«Дальше мы идем в Верховный суд Российской Федерации, подаем кассационную жалобу. Если они примут решение о передаче кассации, тогда будет ее рассмотрение в Москве. Также Верховный суд может вновь передать жалобу в президиум Свердловского областного суда или отклонить ее. В этом случае мы планируем обратиться в Конституционный суд РФ», — сказал Бушмаков.