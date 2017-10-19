Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Секс сокращает жизнь
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Владимир Познер рассказал Юрию Дудю, как жениться в 74 года
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Татьяна Навка показала редкое фото с мужем
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
СМИ: Порошенко раскритиковал националистов за «хаос» в Киеве
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
09:18 (мск), источник: ТАСС

Защита блогера Соколовского планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд РФ

Адвокаты блогера, ловившего покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, ранее заявляли, что будут до последней инстанции требовать его оправдания.

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 октября. /ТАСС/. Защита блогера Руслана Соколовского планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд РФ, сообщил ТАСС адвокат Соколовского Алексей Бушмаков.

Ранее Свердловский областной суд отклонил кассацию защиты Соколовского на приговор и апелляционное постановление суда. Защита заявляла, что будет до последней инстанции требовать оправдания блогера.

«Дальше мы идем в Верховный суд Российской Федерации, подаем кассационную жалобу. Если они примут решение о передаче кассации, тогда будет ее рассмотрение в Москве. Также Верховный суд может вновь передать жалобу в президиум Свердловского областного суда или отклонить ее. В этом случае мы планируем обратиться в Конституционный суд РФ», — сказал Бушмаков.

Соколовский стал известен как блогер, ловивший покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. В мае 2017 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к 3,5 года лишения свободы условно, также суд предписал блогеру удалить все видеоролики, которые оскорбляют чувства верующих, и запретил участвовать в массовых мероприятиях. Блогер был признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном обороте специальных технических средств. После этого Свердловский областной суд смягчил наказание до двух лет и трех месяцев условно.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
Брэнсон рассказал, как Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
«Дом-3»: как соцсети отреагировали на выдвижение Собчак
В Госдуме предложат сажать на 10 лет за телефонный терроризм
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Кто раньше удивлял Россию на выборах президента?
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь