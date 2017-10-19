Омбудсмен призвала разобраться со смертельными уроками физкультуры после ЧП в Красноярске

Источник: Reuters

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения руководству Следственного комитета России и Рособрнадзора с просьбой проанализировать и обобщить данные о причинах гибели детей на уроках физкультуры.

По данным министерства образования РФ, в течение 2016/2017 учебного года в России во время или после занятий физкультурой в школе погиб 211 ребенок. Последний известный трагический случай произошел 17 октября в Красноярске — на уроке физкультуры в школе № 12 скончался 10-летний мальчик. Предположительно, он умер из-за заболевания сердечно-сосудистой системы.

Детский омбудсмен считает необходимым изучить причины каждой такой трагедии с детьми на уроках физкультуры. По ее мнению, их необходимо классифицировать и обобщить, чтобы «системно подойти к предотвращению подобных трагических случаев».