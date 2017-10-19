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08:24 (мск), источник: Newslab.ru

Омбудсмен призвала разобраться со смертельными уроками физкультуры после ЧП в Красноярске

В течение 2016/2017 учебного года в России во время или после занятий физкультурой в школе погиб 211 ребенок.

Источник: Reuters

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращения руководству Следственного комитета России и Рособрнадзора с просьбой проанализировать и обобщить данные о причинах гибели детей на уроках физкультуры.

По данным министерства образования РФ, в течение 2016/2017 учебного года в России во время или после занятий физкультурой в школе погиб 211 ребенок. Последний известный трагический случай произошел 17 октября в Красноярске — на уроке физкультуры в школе № 12 скончался 10-летний мальчик. Предположительно, он умер из-за заболевания сердечно-сосудистой системы.

Детский омбудсмен считает необходимым изучить причины каждой такой трагедии с детьми на уроках физкультуры. По ее мнению, их необходимо классифицировать и обобщить, чтобы «системно подойти к предотвращению подобных трагических случаев».

«Нужно делать выводы из этих страшных трагедий, и как можно скорее. Мы направили запрос и в Следственный комитет, и в Рособрнадзор… При приеме в спортивные секции, при распределении нагрузок на уроках физкультуры необходим учет индивидуальных особенностей. Именно медицинские рекомендации должны лечь в основу программ физической подготовки школьников», — цитирует Кузнецову пресс-служба Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

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