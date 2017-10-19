Массовое ДТП в Приморье: машины и овощи раскидало по дороге

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Авария с участием четырёх авто разыгралась в четверг, 19 октября, утром на приморской трассе. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», в результате дорожного инцидента травмы различной степени тяжести получили три человека. Виновник происшествия в районе села Перетино отделался ушибами.

ДТП произошло на 27-ом километре трассы Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Как рассказали журналисту агентства сотрудники пресс-службы ГИБДД по Приморскому краю, водитель Toyota Hiace двигался со стороны Находки в направлении Лазо. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Скорости машины хватило, чтобы изрядно повредить три встречных авто. Неудачная партия, напоминающая игру в боулинг, закончилась печальными последствиями для компаньонов виновника происшествия. Автомобили буквально раскидало по проезжей части и за её пределы.

В результате атаки агрессора пострадал водитель Toyota Camry Gracia. Врачи в срочном порядке госпитализировали мужчину 1985 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Чуть больше повезло владельцу Nissan AD. Приморец 1971 года рождения получил ушибы, его специалисты направили на амбулаторное лечение. Ушибами отделался и нарушитель, помощь 22-летнему водителю Hiace медики оказали на месте. По счастливой случайности не пострадал экипаж 4-ого автомобиля, ставшего участником ДТП, Toyota Gloria.