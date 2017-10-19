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08:29 (мск), источник: Восток Медиа

Массовое ДТП в Приморье: машины и овощи раскидало по дороге

Владелец микроавтобуса «сыграл в боулинг» на встречной полосе.

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Авария с участием четырёх авто разыгралась в четверг, 19 октября, утром на приморской трассе. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», в результате дорожного инцидента травмы различной степени тяжести получили три человека. Виновник происшествия в районе села Перетино отделался ушибами.

ДТП произошло на 27-ом километре трассы Находка — Лазо — Ольга — Кавалерово. Как рассказали журналисту агентства сотрудники пресс-службы ГИБДД по Приморскому краю, водитель Toyota Hiace двигался со стороны Находки в направлении Лазо. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Скорости машины хватило, чтобы изрядно повредить три встречных авто. Неудачная партия, напоминающая игру в боулинг, закончилась печальными последствиями для компаньонов виновника происшествия. Автомобили буквально раскидало по проезжей части и за её пределы.

В результате атаки агрессора пострадал водитель Toyota Camry Gracia. Врачи в срочном порядке госпитализировали мужчину 1985 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой. Чуть больше повезло владельцу Nissan AD. Приморец 1971 года рождения получил ушибы, его специалисты направили на амбулаторное лечение. Ушибами отделался и нарушитель, помощь 22-летнему водителю Hiace медики оказали на месте. По счастливой случайности не пострадал экипаж 4-ого автомобиля, ставшего участником ДТП, Toyota Gloria.

Разбитые авто заняли большую часть дороги. Помимо этого изрядно осложнили движение других автомобилей овощи, раскиданные по проезжей части. После оформления ДТП для освобождения проезда понадобится помощь сразу нескольких эвакуаторов.

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