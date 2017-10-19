Массовое ДТП в Приморье: машины и овощи раскидало по дороге
Владелец микроавтобуса «сыграл в боулинг» на встречной полосе.
Владелец микроавтобуса «сыграл в боулинг» на встречной полосе.
Авария с участием четырёх авто разыгралась в четверг, 19 октября, утром на приморской трассе. Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», в результате дорожного инцидента травмы различной степени тяжести получили три человека. Виновник происшествия в районе села Перетино отделался ушибами.
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Разбитые авто заняли большую часть дороги. Помимо этого изрядно осложнили движение других автомобилей овощи, раскиданные по проезжей части. После оформления ДТП для освобождения проезда понадобится помощь сразу нескольких эвакуаторов.