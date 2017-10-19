Челябинский областной суд до 29 ноября оставил под арестом бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

Адвокаты в судебном заседании просили отменить постановление районного суда и избрать Давыдову иную меру пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере до 5 млн рублей.

Также защитники указывали на то, что у экс-чиновника изъяты российский и заграничный паспорта, а предъявленное обвинение не соответствует уголовно-процессуальному закону. Сам Давыдов заявил, что не собирается скрываться и больше всех заинтересован разобраться в данном уголовном деле. Предъявленное ему обвинение он назвал «абсурдным, с массой противоречий».

Также Давыдов просил суд назначить ему иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Прокурор просила оставить постановление без изменений, указывая на то, что бывший чиновник может скрыться, уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей.

Напомним, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено на основе оперативных материалов и результатов проверки КСП области. Речь идет о крупных хищениях денежных средств у одного из муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ в 2012—2015 годах.

30 сентября Центральный районный суд заключил Давыдова под стражу на два месяца.