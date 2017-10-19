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08:32 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии осудили террориста, устроившего стрельбу и пожар на Учалинском ГОКе

Кроме того, вскрылся еще ряд преступлений.

Сотрудники ФСБ, МВД и Следкома выявили в Учалах местную религиозно-экстремистскую ячейку. На скамье подсудимых оказались трое 44-летних активистов: А. Джантаев, В. Хабибуллин, А. Хидиятов.

В суде установлено, что с января 2015 года мужчины общались с представителями запрещенной террористической организации ИГИЛ, а в местных мечетях призывали к вооруженным действиям против российской политики. Вскоре они перешли к активным действиям.

27 мая 2016 года Хидиятов, вооружившись, ворвался в здание Учалинского ГОКа, устроил поджог и начал расстреливать сотрудников предприятия. При этом мужчина выкрикивал различные лозунги. Когда на место прибыли полицейские, террорист принялся стрелять и по ним, но его скрутили.

Позже в квартирах экстремистов правоохранители обнаружили боеприпасы, взрывчатку, наркотики и запрещенную литературу.

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