В Башкирии осудили террориста, устроившего стрельбу и пожар на Учалинском ГОКе
Кроме того, вскрылся еще ряд преступлений.
Кроме того, вскрылся еще ряд преступлений.
Сотрудники ФСБ, МВД и Следкома выявили в Учалах местную
В суде установлено, что с января 2015 года мужчины общались с представителями запрещенной террористической организации ИГИЛ, а в местных мечетях призывали к вооруженным действиям против российской политики. Вскоре они перешли к активным действиям.
27 мая 2016 года Хидиятов, вооружившись, ворвался в здание Учалинского ГОКа, устроил поджог и начал расстреливать сотрудников предприятия. При этом мужчина выкрикивал различные лозунги. Когда на место прибыли полицейские, террорист принялся стрелять и по ним, но его скрутили.
Позже в квартирах экстремистов правоохранители обнаружили боеприпасы, взрывчатку, наркотики и запрещенную литературу.