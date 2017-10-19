В Башкирии осудили террориста, устроившего стрельбу и пожар на Учалинском ГОКе

Сотрудники ФСБ, МВД и Следкома выявили в Учалах местную религиозно-экстремистскую ячейку. На скамье подсудимых оказались трое 44-летних активистов: А. Джантаев, В. Хабибуллин, А. Хидиятов.

В суде установлено, что с января 2015 года мужчины общались с представителями запрещенной террористической организации ИГИЛ, а в местных мечетях призывали к вооруженным действиям против российской политики. Вскоре они перешли к активным действиям.

27 мая 2016 года Хидиятов, вооружившись, ворвался в здание Учалинского ГОКа, устроил поджог и начал расстреливать сотрудников предприятия. При этом мужчина выкрикивал различные лозунги. Когда на место прибыли полицейские, террорист принялся стрелять и по ним, но его скрутили.