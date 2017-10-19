Обстоятельства гибели рабочего на предприятии РУСАЛа в Свердловской области выяснит Следственный комитет
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего на одном из промышленных предприятий Краснотурьинска.
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего на одном из промышленных предприятий Краснотурьинска.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось утром 18 октября: предварительно установлено, что в результате инцидента погиб
«В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками надзорных и контролирующих органов выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии и дачу случившемуся объективной правовой оценки», — отметили в ведомстве.
Напомним, свою проверку также проводит прокуратура: по ее данным, инцидент случился на Богословском алюминиевом заводе (входит в ОК «РУСАЛ»).