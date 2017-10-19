Обстоятельства гибели рабочего на предприятии РУСАЛа в Свердловской области выяснит Следственный комитет

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось утром 18 октября: предварительно установлено, что в результате инцидента погиб слесарь-ремонтник 1958 года рождения, который выполнял высотные работы. От полученных при падении телесных повреждений он погиб на месте.

«В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками надзорных и контролирующих органов выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии и дачу случившемуся объективной правовой оценки», — отметили в ведомстве.