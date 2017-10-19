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08:44 (мск), источник: Nakanune.ru

Обстоятельства гибели рабочего на предприятии РУСАЛа в Свердловской области выяснит Следственный комитет

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего на одном из промышленных предприятий Краснотурьинска.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось утром 18 октября: предварительно установлено, что в результате инцидента погиб слесарь-ремонтник 1958 года рождения, который выполнял высотные работы. От полученных при падении телесных повреждений он погиб на месте.

«В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками надзорных и контролирующих органов выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии и дачу случившемуся объективной правовой оценки», — отметили в ведомстве.

Напомним, свою проверку также проводит прокуратура: по ее данным, инцидент случился на Богословском алюминиевом заводе (входит в ОК «РУСАЛ»).

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