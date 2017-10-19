Житель Калачинска убил сожительницу и попытался сбежать со своей дочерью

Специалисты силового ведомства сообщают — ими найден главный подозреваемый в убийстве молодой женщины в Калачинском районе.

Так, основным подозреваемым сейчас является 35-летний сожитель женщины, у которой от него был 1,5 годовалый ребенок. Мужчина отсидел не один срок в тюрьме за разбой и кражи, а на этот раз, как предполагает следствие, убил свою спутницу жизни и пытался похитить родную дочь.

«В результате грамотно проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий следователями совместно с сотрудниками полиции установлено, что к преступлению причастен 35-летний ранее неоднократно судимый за разбой и кражи сожитель погибшей, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с 1,5-годовалой дочерью прятался в кустах за домом. Подозреваемый задержан, ребенок помещен в лечебное учреждение. Старшая 8-летняя дочь в это время находилась у родственников», — отмечает пресс-служба СУ СКР по Омской области.