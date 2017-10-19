Житель Калачинска убил сожительницу и попытался сбежать со своей дочерью
Очередное убийство раскрыто следователями СУ СКР по Омской области.
Очередное убийство раскрыто следователями СУ СКР по Омской области.
Специалисты силового ведомства сообщают — ими найден главный подозреваемый в убийстве молодой женщины в Калачинском районе.
Так, основным подозреваемым сейчас является 35-летний сожитель женщины, у которой от него был 1,5 годовалый ребенок. Мужчина отсидел не один срок в тюрьме за разбой и кражи, а на этот раз, как предполагает следствие, убил свою спутницу жизни и пытался похитить родную дочь.
«В результате грамотно проведенных
Предварительно установлено, что мужчина избил сожительницу и нанес ей несколько ударов ножом. Проводится ряд экспертиз, в скором времени будет решен вопрос об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу.