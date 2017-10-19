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08:48 (мск), источник: Sputnik.by

Самолет приземлился на проезжую часть и сбил автомобили во Флориде

МИНСК, 19 окт — Sputnik. Небольшой самолет врезался в автомобили во время аварийной посадки на проезжую часть в американском штате Флорида, сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг. В результате необычного ДТП пострадали пять человек.

По данным полиции, легкомоторный самолет приземлился на 18 авеню и столкнулся с внедорожником, также повреждения получил еще один автомобиль. Пяти пострадавшим оказана медицинская помощь.

Во время загрузки произошла ошибка.

​Три человека были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. По данным информагентсв, двое из пострадавших находились на борту самолета.

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