Самолет приземлился на проезжую часть и сбил автомобили во Флориде
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Небольшой самолет врезался в автомобили во время аварийной посадки на проезжую часть в американском штате Флорида, сообщила местная полиция.
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Небольшой самолет врезался в автомобили во время аварийной посадки на проезжую часть в американском штате Флорида, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел в городе
По данным полиции, легкомоторный самолет приземлился на 18 авеню и столкнулся с внедорожником, также повреждения получил еще один автомобиль. Пяти пострадавшим оказана медицинская помощь.
Три человека были госпитализированы, их жизни ничто не угрожает. По данным информагентсв, двое из пострадавших находились на борту самолета.