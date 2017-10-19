Самолет приземлился на проезжую часть и сбил автомобили во Флориде

Инцидент произошел в городе Сент-Питерсберг. В результате необычного ДТП пострадали пять человек.

По данным полиции, легкомоторный самолет приземлился на 18 авеню и столкнулся с внедорожником, также повреждения получил еще один автомобиль. Пяти пострадавшим оказана медицинская помощь.