В питьевом водохранилище Нижнего Тагила нашли смертоносную угрозу

Об этом свидетельствуют результаты исследования проб, которое проводила центральная лаборатория екатеринбургского МУП «Водоканал».

Документ в соцсети выложил общественник Андрей Волегов. «В пробах встречается представитель сине-зеленых водорослей (цианобактерий/цнанокариот) — Aphanizomenon (афанизоменон). Вся слизистая маслянистая масса в этих пробах представлена спорами и распавшимися талломами данного планктонного организма», — отмечается в заключении.

В документе также говорится, что отдельные популяции афанизоменона синтезируют нейротоксины, опасные для человека и животных. «Афанотоксины являются быстродействующими токсинами, ингибирующими нервную проводимость путем блокирования Na±каналов, парализуют скелетные мышцы и вызывают смерть из-за остановки дыхания», — указывают эксперты.

Ранее уже не раз сообщалось о позеленении Черноисточинского пруда из-за цветущих водорослей и о массовой гибели рыбы. Среди факторов, вызывающих «цветение» воды, главным эксперты называют биодоступность фосфора, который может попадать в водоем как из стоков канализации, так и высвобождаться из донных осадков. Важную роль играет слабое или отсутствующее течение.

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