В питьевом водохранилище Нижнего Тагила нашли смертоносную угрозу
В позеленевшем Черноисточинском водохранилище Нижнего Тагила обнаружили токсичные водоросли.
В позеленевшем Черноисточинском водохранилище Нижнего Тагила обнаружили токсичные водоросли.
Об этом свидетельствуют результаты исследования проб, которое проводила центральная лаборатория екатеринбургского МУП «Водоканал».
Документ в соцсети выложил общественник Андрей Волегов. «В пробах встречается представитель
В документе также говорится, что отдельные популяции афанизоменона синтезируют нейротоксины, опасные для человека и животных. «Афанотоксины являются быстродействующими токсинами, ингибирующими нервную проводимость путем блокирования Na±каналов, парализуют скелетные мышцы и вызывают смерть
Ранее уже не раз сообщалось о позеленении Черноисточинского пруда
Ситуация с загрязнением пруда уже привлекла внимание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и региональной прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело.