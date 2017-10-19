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09:28 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пожарные спасли жизнь бабушке, застрявшей на балконе

Видео со счастливым спасением пожилой женщины попало в соцсети.

Как оказалось, случай произошел 12 октября в 14:17 в Нефтекамске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Женщина перелезала с окна на балкон третьего этажа и застряла в бельевых веревках. Жители ближайших домов увидели происходящее и вызвали спасателей. На место прибыла пожарная служба Нефтекамска. К счастью, бабушку удалось освободить и она не пострадала.

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