В Башкирии пожарные спасли жизнь бабушке, застрявшей на балконе

Как оказалось, случай произошел 12 октября в 14:17 в Нефтекамске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.



Женщина перелезала с окна на балкон третьего этажа и застряла в бельевых веревках. Жители ближайших домов увидели происходящее и вызвали спасателей. На место прибыла пожарная служба Нефтекамска. К счастью, бабушку удалось освободить и она не пострадала.