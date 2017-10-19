На Кубани при лобовом столкновении «КамАЗов» погибли два человека
КРАСНОДАР, 19 окт — РИА Новости. Авария с участием двух «КамАЗов» в четверг утром унесла жизни двух человек, сообщает
КРАСНОДАР, 19 окт — РИА Новости. Авария с участием двух «КамАЗов» в четверг утром унесла жизни двух человек, сообщает
Сообщение о ДТП в Кавказском районе Кубани поступило правоохранителям около 05.40 мск. По предварительным данным ведомства, на 20-м километре автодороги «Кавказская — Дмитриевская» произошло лобовое столкновение двух «КамАЗов».
«В результате происшествия два человека от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.