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09:23 (мск), источник: РИА Новости

На Кубани при лобовом столкновении «КамАЗов» погибли два человека

КРАСНОДАР, 19 окт — РИА Новости. Авария с участием двух «КамАЗов» в четверг утром унесла жизни двух человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о ДТП в Кавказском районе Кубани поступило правоохранителям около 05.40 мск. По предварительным данным ведомства, на 20-м километре автодороги «Кавказская — Дмитриевская» произошло лобовое столкновение двух «КамАЗов».

«В результате происшествия два человека от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

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