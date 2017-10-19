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12:02 (мск), источник: Newslab.ru

«Не пожар, а потоп»: специалисты МЧС выдвинули новую версию срыва занятий в колледже

Выяснение причин пожара в красноярском колледже привело к неожиданному результату.

Источник: РИА "Новости"

Причиной эвакуации учащихся в колледже стал прорыв трубы. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Сегодня рано утром в колледже отраслевых технологий и предпринимательства (ул. Курчатова, 15) провели эвакуацию учащихся и педагогов — всего около 600 человек. Первоначально специалисты сообщили, что в здании произошел пожар в подвальном помещении на площади в 10 кв. метров. Его оперативно ликвидировали и вызвали на место дознавателей, которые должны были установить причины происшествия. Однако их работа дала неожиданный результат.

Как пояснили в пресс-службе, дознаватель сообщил, что пожара в здании не было. Причиной эвакуации оказался порыв трубы горячего водоснабжения. Здание быстро наполнилось горячим паром, а также паром от извести, которую хранили в подвальном помещении.

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