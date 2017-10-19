«Не пожар, а потоп»: специалисты МЧС выдвинули новую версию срыва занятий в колледже

Сегодня рано утром в колледже отраслевых технологий и предпринимательства (ул. Курчатова, 15) провели эвакуацию учащихся и педагогов — всего около 600 человек. Первоначально специалисты сообщили, что в здании произошел пожар в подвальном помещении на площади в 10 кв. метров. Его оперативно ликвидировали и вызвали на место дознавателей, которые должны были установить причины происшествия. Однако их работа дала неожиданный результат.