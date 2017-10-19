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09:35 (мск), источник: Новости Перми

Гражданка Кыргызстана предстанет перед судом за массовое отравление пермяков

Несколько десятков человек летом прошлого года попали в больницу после употребления шаурмы и шавермы из киоска на ул. Мильчакова, 10. Проверка выявила в торговой точке многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

В Дзержинский районный суд направлено уголовное дело в отношении 32-летней гражданки Кыргызстана, которая обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.

Было установлено, что с декабря 2015 года по июнь 2016 года обвиняемая, не имея разрешения на трудоустройство, санитарной книжки, работала поваром и продавцом в киоске по ул. Мильчакова, 10, где продавали шаверму и шаурму.

Этот объект не был оборудован системами внутреннего водопровода и канализации, продукты для приготовления блюд, приобретались в соседнем магазине, кухонный инвентарь мылись в тазах бутилированной водой.

В результате нарушения обвиняемой санитарных норм, правил личной гигиены, некачественной обработки технологического оборудования и посуды, в период с 12 по 16 июня 2016 года покупатели заразились сальмонеллезом.

Более 30-ти человек были доставлены в больницу. Всего потерпевшими были признаны 34 человека, из которых восемь детей.

По результатам лабораторных анализов и проб возбудитель данного заболевания был обнаружен как в киоске, где изготовлялась пища, так и в бактериологических анализах самой обвиняемой.

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