Гражданка Кыргызстана предстанет перед судом за массовое отравление пермяков

В Дзержинский районный суд направлено уголовное дело в отношении 32-летней гражданки Кыргызстана, которая обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.



Было установлено, что с декабря 2015 года по июнь 2016 года обвиняемая, не имея разрешения на трудоустройство, санитарной книжки, работала поваром и продавцом в киоске по ул. Мильчакова, 10, где продавали шаверму и шаурму.



Этот объект не был оборудован системами внутреннего водопровода и канализации, продукты для приготовления блюд, приобретались в соседнем магазине, кухонный инвентарь мылись в тазах бутилированной водой.



В результате нарушения обвиняемой санитарных норм, правил личной гигиены, некачественной обработки технологического оборудования и посуды, в период с 12 по 16 июня 2016 года покупатели заразились сальмонеллезом.



Более 30-ти человек были доставлены в больницу. Всего потерпевшими были признаны 34 человека, из которых восемь детей.



По результатам лабораторных анализов и проб возбудитель данного заболевания был обнаружен как в киоске, где изготовлялась пища, так и в бактериологических анализах самой обвиняемой.