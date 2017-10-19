В Перми в аварии пострадали три человека. Водитель «Волги» нарушил правила дорожного движения, в результате машина столкнулась с иномаркой.

По шоссе Космонавтов, со стороны улицы Промышленная в направлении деревни Ванюки, двигался автомобиль ГАЗ-3110. За рулём находился 47-летний мужчина. В районе дома № 316/в по шоссе Космонавтов он нарушил правила дорожного движения и «Волга» столкнулась с автомобилем «Hyundai solaris», которым управлял 21-летний водитель. Двигаясь в попутном направлении, он совершил маневр — поворот направо к дому № 316/в.