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09:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в аварии пострадали три человека

Водитель «Волги» нарушил правила дорожного движения, в результате машина столкнулась с иномаркой.

В Перми в аварии пострадали три человека. Водитель «Волги» нарушил правила дорожного движения, в результате машина столкнулась с иномаркой.

По шоссе Космонавтов, со стороны улицы Промышленная в направлении деревни Ванюки, двигался автомобиль ГАЗ-3110. За рулём находился 47-летний мужчина. В районе дома № 316/в по шоссе Космонавтов он нарушил правила дорожного движения и «Волга» столкнулась с автомобилем «Hyundai solaris», которым управлял 21-летний водитель. Двигаясь в попутном направлении, он совершил маневр — поворот направо к дому № 316/в.

В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей и пассажир «Волги». По факту происшествия проводится проверка.

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