Житель Дзержинска обвиняется в убийстве лучшего друга из-за того, что тот лёг на кровать в обуви
Как сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области, следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства мужчины.
Как сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области, следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства мужчины.
Согласно информации, 4 апреля 2017 года в вечернее время обвиняемый находился в гостях у лучшего дуга в доме по ул. Сухаренко г. Дзержинск.
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Известно, что обвиняемый своё вину в содеянном не признал и сообщил, что убийство совершила сожительница поникшего.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.