Житель Дзержинска обвиняется в убийстве лучшего друга из-за того, что тот лёг на кровать в обуви

Согласно информации, 4 апреля 2017 года в вечернее время обвиняемый находился в гостях у лучшего дуга в доме по ул. Сухаренко г. Дзержинск.

В какой-то момент у мужчин в ходе распития спиртных напитков произошла ссора из-за того, что гость прилег на кровать хозяина в грязной обуви. Тогда один мужчина ударил другого, а после этого обвиняемый нанёс своему 52-летнему другу ножевое ранение, что привело к смерти мужчины.

Известно, что обвиняемый своё вину в содеянном не признал и сообщил, что убийство совершила сожительница поникшего.