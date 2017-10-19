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10:04 (мск), источник: НТА-Приволжье

Житель Дзержинска обвиняется в убийстве лучшего друга из-за того, что тот лёг на кровать в обуви

Как сообщает Следственное управление СК России по Нижегородской области, следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства мужчины.

Согласно информации, 4 апреля 2017 года в вечернее время обвиняемый находился в гостях у лучшего дуга в доме по ул. Сухаренко г. Дзержинск.

В какой-то момент у мужчин в ходе распития спиртных напитков произошла ссора из-за того, что гость прилег на кровать хозяина в грязной обуви. Тогда один мужчина ударил другого, а после этого обвиняемый нанёс своему 52-летнему другу ножевое ранение, что привело к смерти мужчины.

Известно, что обвиняемый своё вину в содеянном не признал и сообщил, что убийство совершила сожительница поникшего.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

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