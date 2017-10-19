Бус столкнулся с автобусом в Новополоцке — погиб молодой водитель
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes с рейсовым автобусом МАЗ произошло вечером в среду, 18 октября, в Новополоцке, сообщили Sputnik в ГАИ Витебска.
МИНСК, 19 окт — Sputnik. Лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes с рейсовым автобусом МАЗ произошло вечером в среду, 18 октября, в Новополоцке, сообщили Sputnik в ГАИ Витебска.
На улице Слободской 27-летний местный житель за рулем Mercedes вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.
«После ДТП водителя иномарки из машины извлекли спасатели при помощи специального оборудования», — сообщили в ГАИ.
Спасти пострадавшего новополочанина не удалось — он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
В бусе Mercedes находился еще пассажир — он в аварии не пострадал.
В автобусе МАЗ в момент ДТП ехали десять человек. В результате столкновения пострадала женщина 1966 года рождения, ее госпитализировали.
В ГАИ отметили, что по факту аварии проводится проверка, будут назначены необходимые экспертизы.