Бус столкнулся с автобусом в Новополоцке — погиб молодой водитель

Источник: Sputnik.by

На улице Слободской 27-летний местный житель за рулем Mercedes вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с пассажирским автобусом.

«После ДТП водителя иномарки из машины извлекли спасатели при помощи специального оборудования», — сообщили в ГАИ.

Спасти пострадавшего новополочанина не удалось — он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

В бусе Mercedes находился еще пассажир — он в аварии не пострадал.

В автобусе МАЗ в момент ДТП ехали десять человек. В результате столкновения пострадала женщина 1966 года рождения, ее госпитализировали.