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10:03 (мск), источник: ЕАН

В Радужном расследуют ДТП, в котором погиб подросток

Югорское МВД расследует ДТП, в котором пострадали трое подростков и погибла девушка.

По информации ведомства, 19 октября 2017 года в 02:45 на перекрестке улиц 50 Лет Победы и Нефтяников в Радужном столкнулись отечественная «двенадцатая» и Lada Priora.

За рулем ВАЗ-2112 ехал 22-летний парень. Он выехал на красный свет со стороны улицы Светлой и врезался в Priora, за рулем которой сидел 38-летний мужчина. В результате аварии погибла 14-летняя девушка, пострадали водители авто и их пассажиры: 17-летний и 15-летний парни.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения ПДД.

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