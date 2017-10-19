В Радужном расследуют ДТП, в котором погиб подросток

По информации ведомства, 19 октября 2017 года в 02:45 на перекрестке улиц 50 Лет Победы и Нефтяников в Радужном столкнулись отечественная «двенадцатая» и Lada Priora.

За рулем ВАЗ-2112 ехал 22-летний парень. Он выехал на красный свет со стороны улицы Светлой и врезался в Priora, за рулем которой сидел 38-летний мужчина. В результате аварии погибла 14-летняя девушка, пострадали водители авто и их пассажиры: 17-летний и 15-летний парни.