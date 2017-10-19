Хирург с 30-летним стажем случайно заколол пациентку в Миассе

Опытный хирург из Миасса (Челябинская область) обвиняется в причинении смерти по неосторожности одной из пациенток — медик проткнул женщине сердце, пытаясь попасть в плевральную полость, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жуткий случай произошел в ноябре 2016 года в ГБ № 2, куда поступила пожилая женщина с гангреной ног. Медики приняли решение ампутировать пенсионерке конечности, но перед этим посчитали нужным откачать жидкость из плевральной полости. Хирург, выполнявший пункцию, случайно угодил иглой в сердце пациентке, проткнув его. Женщина скончалась, потеряв несколько литров крови. Ее родственники написали заявление в СК. Пытаясь оправдать свои действия, медики заявили, что женщина все равно бы умерла, так как была в тяжелом состоянии.

«В рамках расследования была назначена экспертиза качества оказания медпомощи, которая выявила дефекты, а также причинно-следственную связь между действиями хирурга и смертью пациентки. Сердце у женщины было увеличено, однако врачи не провели перед пункцией необходимого исследования, которое бы это показало, сославшись на отсутствие времени. Кроме того, медэксперт поставил под сомнение вероятность летального исхода после проведения правильной ампутации», — рассказал старший следователь СО по Миассу СУ СКР по Челябинской области Евгений Ставер.

Расследование дела завершено. Хирургу предъявлено окончательное обвинение по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Медик признал свою вину частично, заверив следователей, что сделал все, что было в его силах для спасения пациентки.