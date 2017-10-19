Хирург с 30-летним стажем случайно заколол пациентку в Миассе
Врач пойдет под суд за причинение женщине смерти по неосторожности.
Врач пойдет под суд за причинение женщине смерти по неосторожности.
Опытный хирург из Миасса (Челябинская область) обвиняется в причинении смерти по неосторожности одной из пациенток — медик проткнул женщине сердце, пытаясь попасть в плевральную полость, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Жуткий случай произошел в ноябре 2016 года в ГБ № 2, куда поступила пожилая женщина с гангреной ног. Медики приняли решение ампутировать пенсионерке конечности, но перед этим посчитали нужным откачать жидкость из плевральной полости. Хирург, выполнявший пункцию, случайно угодил иглой в сердце пациентке, проткнув его. Женщина скончалась, потеряв несколько литров крови. Ее родственники написали заявление в СК. Пытаясь оправдать свои действия, медики заявили, что женщина все равно бы умерла, так как была в тяжелом состоянии.
«В рамках расследования была назначена экспертиза качества оказания медпомощи, которая выявила дефекты, а также
Расследование дела завершено. Хирургу предъявлено окончательное обвинение по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Медик признал свою вину частично, заверив следователей, что сделал все, что было в его силах для спасения пациентки.
Известно, что фигурантом дела является один из самых опытных хирургов Миасса, стаж которого превышает 30 лет. Ранее врач произвел десятки аналогичных операций, закончившихся успешно. В настоящее время хирург продолжает работать. После утверждения обвинительного заключения в прокуратуре материалы поступят в суд для рассмотрения по существу. Медику грозит условный срок, а также освобождение от должности.