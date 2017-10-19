В Талгаре задержали похитителей, требовавших 500 тысяч тенге за выкуп человека
Полицейские, мгновенно среагировав на сообщение о похищении, задержали похитителей, требовавших выкуп 500 000 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Полицейские, мгновенно среагировав на сообщение о похищении, задержали похитителей, требовавших выкуп 500 000 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Осенью текущего года в позднее время суток в дежурную часть Талгарского РУВД поступило сообщение от жителя Алматы о том, что его брата похитили и требуют выкуп в размере 500 000 тенге.
Заявитель сообщил, что в данный момент выезжает передавать деньги похитителям.
«Родственник похищенного передал денежные средства в сумме 450 000 тенге одному из преступников. После чего тот скрылся во дворах. По данному факту был объявлен план “Перехват”, преступники сразу же были задержаны полицией. При задержании у похитителей обнаружены деньги в сумме 450 000 тенге», — рассказали в полиции.
Во время проведения
На данный момент проводится досудебное расследование по статье 125 УК РК — похищение человека.