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10:07 (мск), источник: Zakon.kz

В Талгаре задержали похитителей, требовавших 500 тысяч тенге за выкуп человека

Полицейские, мгновенно среагировав на сообщение о похищении, задержали похитителей, требовавших выкуп 500 000 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Источник: Zakon.kz

Осенью текущего года в позднее время суток в дежурную часть Талгарского РУВД поступило сообщение от жителя Алматы о том, что его брата похитили и требуют выкуп в размере 500 000 тенге.

Заявитель сообщил, что в данный момент выезжает передавать деньги похитителям.

«Родственник похищенного передал денежные средства в сумме 450 000 тенге одному из преступников. После чего тот скрылся во дворах. По данному факту был объявлен план “Перехват”, преступники сразу же были задержаны полицией. При задержании у похитителей обнаружены деньги в сумме 450 000 тенге», — рассказали в полиции.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержали пятерых безработных мужчин, уроженцев ЮКО, в возрасте от 21 до 27 лет, которые дали признательные показания.

На данный момент проводится досудебное расследование по статье 125 УК РК — похищение человека.

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