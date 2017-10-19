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10:09 (мск), источник: БЕЛТА

Состояние трех отравившихся в Борисове женщин по-прежнему тяжелое

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние трех отравившихся в Борисове женщин по-прежнему тяжелое, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Источник: БЕЛТА

«Из трех пациенток, которые находятся в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи Минска, одна в отделении токсикологии, состояние тяжелое стабильное. Две другие пациентки в реанимации — их состояние также тяжелое стабильное», — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, днем 14 октября из предприятия, занимающегося производством продуктов из рыбы, в учреждение здравоохранения Борисова были доставлены несколько женщин с различными степенями химических ожогов.

Госпитализированы они были в Борисовскую центральную больницу и осмотрены специалистами областного и республиканского центров экстренной медицинской помощи под руководством главного токсиколога Минздрава. Учитывая тяжесть состояния, трех наиболее тяжелых пациенток перевели в больницу скорой медпомощи Минска. С момента поступления пациенткам оказывается вся необходимая помощь в полном объеме.

Обстоятельства отравления устанавливают борисовские следователи. Задержана работница предприятия. С подозреваемой проводятся процессуальные и следственные действия. Следственно-оперативной группой изъяты бутылка и иные вещественные доказательства, которые направлены в лаборатории Государственного комитета судебных экспертиз для проведения экспертных исследований, в том числе на предмет отравляющих веществ.

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