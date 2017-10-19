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10:09 (мск), источник: Интерфакс

Сумки с $700 тыс. похитили у безработных на юго-востоке столицы

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Четверо грабителей с перцовым баллончиком отобрали у двоих мужчин сумки с 40 млн рублей на юго-востоке Москвы, сообщили «Интерфаксу» в четверг в пресс-службе столичного главка полиции.

«Днем 18 октября на Люблинской улице четверо неизвестных в масках прыснули из перцового баллончика в лицо двоим неработающим мужчинам и похитили у них две сумки, в которых находилось 700 тыс. долларов США, принадлежавшие одному из потерпевших», — говорится в сообщении.

Затем, по данным полиции, преступники скрылись с места происшествия на машине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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