Сумки с $700 тыс. похитили у безработных на юго-востоке столицы
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Четверо грабителей с перцовым баллончиком отобрали у двоих мужчин сумки с 40 млн рублей на
Москва. 19 октября. INTERFAX.RU — Четверо грабителей с перцовым баллончиком отобрали у двоих мужчин сумки с 40 млн рублей на
«Днем 18 октября на Люблинской улице четверо неизвестных в масках прыснули из перцового баллончика в лицо двоим неработающим мужчинам и похитили у них две сумки, в которых находилось 700 тыс. долларов США, принадлежавшие одному из потерпевших», — говорится в сообщении.
Затем, по данным полиции, преступники скрылись с места происшествия на машине.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».