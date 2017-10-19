Сумки с $700 тыс. похитили у безработных на юго-востоке столицы

«Днем 18 октября на Люблинской улице четверо неизвестных в масках прыснули из перцового баллончика в лицо двоим неработающим мужчинам и похитили у них две сумки, в которых находилось 700 тыс. долларов США, принадлежавшие одному из потерпевших», — говорится в сообщении.