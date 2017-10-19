В Свердловской области задержали подозреваемых в убийстве двух продавщиц

Источник: РИА Новости

Вечером 18 октября в Серове на улице Нахабина неизвестные ранили ножом пенсионерку и отобрали у нее сумку, ее госпитализировали. Позже в магазине «Промтовары» на улице Мира были найдены тела двух убитых женщин-продавцов. Из магазина пропала выручка на сумму порядка 50 тысяч рублей.

«В общей сложности на раскрытие преступлений сыщикам понадобилось пять часов. К утру подозреваемые 1989 года рождения уже находились под стражей. Взяли их в гостиничном комплексе на автовокзале, где они к тому времени уже пировали, тратя наворованные средства. Фактически это рецидивисты, проживающие в Серове. Оба недавно освободились из исправительной колонии № 62 Ивдел: один полгода назад, второй на свободе всего месяц. Первый судим за причастность к разбою, грабежу, кражам, уничтожению чужого имущества и изнасилованию, а второй — за совершение развратных действий сексуального характера, разбой и грабеж. Часть похищенного изъята», — сказал Горелых.

Он отметил, что сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют, не причастны ли задержанные к другим преступлениям, совершенным на территории региона.

По информации управления СК по Свердловской области, по факту убийства продавщиц возбудили дело по статьям «убийство двух лиц, сопряженное с разбоем» и «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», а по факту нападения на пенсионерку — по статьям «покушение на убийство» и «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Оба дела объединены в одно производство.