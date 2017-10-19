Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Найден простой способ побудить людей больше двигаться
«Это и есть графа «Против всех»: Собчак о своем выдвижении
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Алина Кабаева появилась на мероприятии в Сочи (фото)
СМИ: Порошенко раскритиковал националистов за «хаос» в Киеве
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
12Какой была Аляска, когда ее продавали
10:20 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области задержали подозреваемых в убийстве двух продавщиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Мужчин, подозреваемых в убийстве двух продавщиц и нападении на пенсионерку, задержали в Свердловской области, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Источник: РИА Новости

Вечером 18 октября в Серове на улице Нахабина неизвестные ранили ножом пенсионерку и отобрали у нее сумку, ее госпитализировали. Позже в магазине «Промтовары» на улице Мира были найдены тела двух убитых женщин-продавцов. Из магазина пропала выручка на сумму порядка 50 тысяч рублей.

«В общей сложности на раскрытие преступлений сыщикам понадобилось пять часов. К утру подозреваемые 1989 года рождения уже находились под стражей. Взяли их в гостиничном комплексе на автовокзале, где они к тому времени уже пировали, тратя наворованные средства. Фактически это рецидивисты, проживающие в Серове. Оба недавно освободились из исправительной колонии № 62 Ивдел: один полгода назад, второй на свободе всего месяц. Первый судим за причастность к разбою, грабежу, кражам, уничтожению чужого имущества и изнасилованию, а второй — за совершение развратных действий сексуального характера, разбой и грабеж. Часть похищенного изъята», — сказал Горелых.

Он отметил, что сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют, не причастны ли задержанные к другим преступлениям, совершенным на территории региона.

По информации управления СК по Свердловской области, по факту убийства продавщиц возбудили дело по статьям «убийство двух лиц, сопряженное с разбоем» и «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», а по факту нападения на пенсионерку — по статьям «покушение на убийство» и «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего». Оба дела объединены в одно производство.

Региональное управление СК уточняет, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным и готовятся документы для подачи ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По сведениям управления, один из мужчин является безработным, а другой трудится на местном промышленном предприятии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Под Екатеринбургом проверяют информацию об обрушении потолка в школе
В Екатеринбурге эвакуировали три здания университета из-за 'минирования'
Белый дом: власти Сирии пытаются помешать освобождению Ракки
«Дом-3»: как соцсети отреагировали на выдвижение Собчак
В Госдуме предложат сажать на 10 лет за телефонный терроризм
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
Суд признал виновным экс-губернатора Новосибирска
Полиция назвала причину наезда автомобиля на прохожих в Харькове
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Новый регламент ГИБДД: что нас ждет завтра С 20 октября 2017 года в России вступает в силу новый регламент ГИБДД (приказ МВД № 664). Чем он нам грозит? Рассказываем о самом важном
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь