Дальнобойщик зверски убил напарника в Алматинской области
В Алматинской области 30-летний дальнобойщик зверски убил своего 40-летнего напарника. Об этом сообщает
В Алматинской области 30-летний дальнобойщик зверски убил своего 40-летнего напарника. Об этом сообщает
18 октября около 5.00 утра на автодороге
Находившийся в салоне водитель был пьян и выказывал признаки сильного нервного напряжения. В беседе с патрульными мужчина признался, что убил напарника. Тело убитого было обнаружено в нескольких километрах.
В роковую ночь дальнобойщики совершали очередной рейс. Возле села Каншенгель мужчины поссорились. Молодой напарник набросился на товарища с ножом и нанес тому множественные ранения. Раненый пытался убежать, но подозреваемый догнал его и забил монтировкой.
Подозреваемый водворен в изолятор Жамбылского РОВД. Возбуждено уголовное дело.