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11:33 (мск), источник: 365info.kz

Дальнобойщик зверски убил напарника в Алматинской области

В Алматинской области 30-летний дальнобойщик зверски убил своего 40-летнего напарника. Об этом сообщает пресс-служба ДВД региона.

Источник: 365info.kz

18 октября около 5.00 утра на автодороге Алматы-Астана в 3 км от села Каншенгель (Жамбылский район) полицейский патруль заметил грузовик на обочине дороги.

Находившийся в салоне водитель был пьян и выказывал признаки сильного нервного напряжения. В беседе с патрульными мужчина признался, что убил напарника. Тело убитого было обнаружено в нескольких километрах.

В роковую ночь дальнобойщики совершали очередной рейс. Возле села Каншенгель мужчины поссорились. Молодой напарник набросился на товарища с ножом и нанес тому множественные ранения. Раненый пытался убежать, но подозреваемый догнал его и забил монтировкой.

Подозреваемый водворен в изолятор Жамбылского РОВД. Возбуждено уголовное дело.

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