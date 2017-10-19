Дальнобойщик зверски убил напарника в Алматинской области

Находившийся в салоне водитель был пьян и выказывал признаки сильного нервного напряжения. В беседе с патрульными мужчина признался, что убил напарника. Тело убитого было обнаружено в нескольких километрах.



В роковую ночь дальнобойщики совершали очередной рейс. Возле села Каншенгель мужчины поссорились. Молодой напарник набросился на товарища с ножом и нанес тому множественные ранения. Раненый пытался убежать, но подозреваемый догнал его и забил монтировкой.



Подозреваемый водворен в изолятор Жамбылского РОВД. Возбуждено уголовное дело.