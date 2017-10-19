Более суток искали заблудившегося грибника в Карагандинской области

Мобильный телефон был единственной связью между грибницей и спасателями.

«По сотовому телефону женщина описывала виды гор, которые она видела. Спасателями, кинологами и коллегами из других подразделений оперативных служб были обследованы наиболее вероятные места нахождения пропавшей. Поисково-спасательной группой пройдено свыше 50 квадратных километров лесной площади. В результате 18 октября в 19:15 женщина была найдена в кордоне “Коктобе”, что в 15 километрах от дома отдыха. В медицинской помощи не нуждалась», — сообщила официальный представитель департамента по ЧС Карагандинской области Жанна Дауренбекова.

Переохлаждение было незначительным.

Всего в поисково-спасательных работах были задействованы 16 человек и один кинологический расчет подразделений департамента по ЧС Карагандинской области, четверо полицейских, четверо сотрудников Каркаралинского государственного национального природного парка, а также помогали искать грибницу четверо работников дома отдыха «Шахтер».