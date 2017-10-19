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10:31 (мск), источник: БЕЛТА

Пенсионер в Витебске ограбил ребенка в магазине

19 октября, Витебск /Ольга Богачева — БЕЛТА/. В Витебске пенсионер ради спиртного ограбил ребенка в продуктовом магазине возле кассы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось днем в крупном магазине по Московскому проспекту. 80-летний пенсионер увидел Br5 сдачи, которую получил мальчик после расчета за покупки. Деньги мужчина отобрал у 9-летнего ребенка сразу возле кассы. Продавец этого не видела, так как отвлеклась на других покупателей.

О случившемся факте в милицию сообщил отчим пострадавшего. Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно задержать злоумышленника, деньги которому, как оказалось, срочно понадобились на спиртное. Алкоголь он купил в этом же магазине.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 206 УК (грабеж). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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