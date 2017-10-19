Пенсионер в Витебске ограбил ребенка в магазине

Происшествие случилось днем в крупном магазине по Московскому проспекту. 80-летний пенсионер увидел Br5 сдачи, которую получил мальчик после расчета за покупки. Деньги мужчина отобрал у 9-летнего ребенка сразу возле кассы. Продавец этого не видела, так как отвлеклась на других покупателей.

О случившемся факте в милицию сообщил отчим пострадавшего. Сотрудники правоохранительных органов смогли оперативно задержать злоумышленника, деньги которому, как оказалось, срочно понадобились на спиртное. Алкоголь он купил в этом же магазине.