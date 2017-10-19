Следственный комитет возбудил дело после убийства на Русском

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — после случившегося ночью на острове Русский. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», 23-летний автовладелец погиб в результате конфликта с 15-летним парнем.

К этому часу появилась официальная информация СК РФ. По версии следствия, 18 октября 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым — в салоне машины, возле моря. Автовладелец стал проявлять сексуальный интерес к подростку, произошёл конфликт. В итоге несовершеннолетний несколько раз ударил ножом и убил свою жертву.