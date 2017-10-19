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11:23 (мск), источник: Восток Медиа

Следственный комитет возбудил дело после убийства на Русском

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 15-летнего подростка.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — после случившегося ночью на острове Русский. Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», 23-летний автовладелец погиб в результате конфликта с 15-летним парнем.

К этому часу появилась официальная информация СК РФ. По версии следствия, 18 октября 23-летний потерпевший под надуманным предлогом организовал встречу с 15-летним подозреваемым — в салоне машины, возле моря. Автовладелец стал проявлять сексуальный интерес к подростку, произошёл конфликт. В итоге несовершеннолетний несколько раз ударил ножом и убил свою жертву.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Проведён осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значения для расследования уголовного дела. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции», — сообщила старший помощник руководителя краевого следственного управления Аврора Римская.

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