Глава фонда поддержки бизнеса Нефтегорска подозревается в присвоении денег
Директор фонда «Содействие», подписав фиктивные договора, присвоил 115 тысяч рублей.
Директор фонда «Содействие», подписав фиктивные договора, присвоил 115 тысяч рублей.
В отношении директора «Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района Самарской области «Содействие» возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, вверенного имущества» УК РФ, сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, в 2016 году директор фонда, с целью присвоения денег, подписал с гражданином фиктивный договор об оказании юридических услуг по подготовке претензий и исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам займа, заключенных между МФПМП «Содействие» и юридическими и физическими лицами. После этого им было подписано несколько фиктивных актов
Расследование продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.