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12:01 (мск), источник: АиФ Самара

Глава фонда поддержки бизнеса Нефтегорска подозревается в присвоении денег

Директор фонда «Содействие», подписав фиктивные договора, присвоил 115 тысяч рублей.

Источник: Reuters

В отношении директора «Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Нефтегорского района Самарской области «Содействие» возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, вверенного имущества» УК РФ, сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

По версии следствия, в 2016 году директор фонда, с целью присвоения денег, подписал с гражданином фиктивный договор об оказании юридических услуг по подготовке претензий и исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам займа, заключенных между МФПМП «Содействие» и юридическими и физическими лицами. После этого им было подписано несколько фиктивных актов приема-передачи выполненных работ об оказании юридической помощи на общую сумму в 115 тысяч рублей. Затем эти деньги директор МФПМП «Содействие» перевел на свою банковскую карту, чем причинил фонду ущерб на указанную сумму.

Расследование продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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