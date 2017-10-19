Глава фонда поддержки бизнеса Нефтегорска подозревается в присвоении денег

По версии следствия, в 2016 году директор фонда, с целью присвоения денег, подписал с гражданином фиктивный договор об оказании юридических услуг по подготовке претензий и исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам займа, заключенных между МФПМП «Содействие» и юридическими и физическими лицами. После этого им было подписано несколько фиктивных актов приема-передачи выполненных работ об оказании юридической помощи на общую сумму в 115 тысяч рублей. Затем эти деньги директор МФПМП «Содействие» перевел на свою банковскую карту, чем причинил фонду ущерб на указанную сумму.