Приморцев собирались накормить деликатесами с кишечной палочкой

Продукты с кишечной палочкой и бактериальной обсемененностью выявили в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края. Зараженными оказались партии креветки, морского гребешка, мяса краба, рыбного фарша, а также сушеных щупальцев кальмара.

Вся забракованная лабораторией продукция — отечественного производства.

Так, по результатам исследований проб, отобранных от 7 партий морепродукции из Владивостока, Уссурийска и села Новоникольска выявлены значительные превышения уровня бактериальной обсемененности. Превышение нормы — более чем в 150 раз.