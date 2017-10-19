Приморцев собирались накормить деликатесами с кишечной палочкой
Опаснаые морепродукты забракованы в лаборатории.
Опаснаые морепродукты забракованы в лаборатории.
Продукты с кишечной палочкой и бактериальной обсемененностью выявили в Приморье, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Вся забракованная лабораторией продукция — отечественного производства.
Так, по результатам исследований проб, отобранных от 7 партий морепродукции из Владивостока, Уссурийска и села Новоникольска выявлены значительные превышения уровня бактериальной обсемененности. Превышение нормы — более чем в 150 раз.
Помимо этого, в мясе краба, рыбном фарше и сушеных щупальцах кальмара были выявлены бактерии группы кишечной палочки.