Сезон клещей — 2017 унес две жизни в Приморье

По итогам эпидемиологического сезона 2017 года в краевые медучреждения обратилось 7201 человек с присасыванием клещей, из них 1666 детей. При этом годом ранее, в 2016 году, с подобной проблемой в больницу посетили 7707 граждан.

За 9 месяцев текущего года среди жителей края зарегистрировано 26 случаев клещевого вирусного энцефалита, два человека умерло от данной инфекции. При этом в пришлом году от инфекции погиб один человек.

Отметим, что все погибшие не были привиты против клещевого энцефалита.

Иммунизации против клещевого вирусного энцефалита 1 октября стартовала.