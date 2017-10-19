Сезон клещей — 2017 унес две жизни в Приморье
Сезон активности клещей на территории Приморья завершен, об этом «Deita. ru» сообщили в
Сезон активности клещей на территории Приморья завершен, об этом «Deita. ru» сообщили в
По итогам эпидемиологического сезона 2017 года в краевые медучреждения обратилось 7201 человек с присасыванием клещей, из них 1666 детей. При этом годом ранее, в 2016 году, с подобной проблемой в больницу посетили 7707 граждан.
За 9 месяцев текущего года среди жителей края зарегистрировано 26 случаев клещевого вирусного энцефалита, два человека умерло от данной инфекции. При этом в пришлом году от инфекции погиб один человек.
Отметим, что все погибшие не были привиты против клещевого энцефалита.
Иммунизации против клещевого вирусного энцефалита 1 октября стартовала.
Екатерина Лапкина.