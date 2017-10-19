Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия отодвинет Иран и "Хизбаллу" от границ Израиля
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Песков оценил шансы Ксении Собчак в политике
Приземлившийся на шоссе самолет США врезался в два автомобиля
В России изменится валютное законодательство
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
СМИ: Маша Распутина подает в суд на «Первый канал»
Лобачева: Смерть Марьянова спланирована ради его наследства
Лавров предупредил ЕС: это может плохо кончиться
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
12Какой была Аляска, когда ее продавали
11:24 (мск), источник: ИА REGNUM

Начался суд над возмутившей Путина тагильской «борзотой»

Собственник предприятия в Нижнем Тагиле обвиняется по трём статьям Уголовного кодекса.

В Свердловской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении собственника ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НЗТИ). Он обвиняется в мошенничестве, сокрытии денежных средств от налоговых сборов и невыплате заработной платы сотрудникам предприятия из корыстных побуждений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Предварительное заседание состоялось 18 октября и было перенесено на 2 ноября. Как уточнили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, причина переноса — отсутствие информации о том, что все потерпевшие по делу были оповещены о начале процесса.

Читайте также
СК предъявил обвинение по возбужденному из-за Путина делу о «борзоте»

Напомним, что, по версии следствия, владелец 50% акций указанного завода в период с декабря 2015 года по январь 2017 года, имея возможность погасить задолженность, задерживал выплату заработной платы сотрудникам предприятия на несколько месяцев. Более того, он имел при этом личную заинтересованность.

Также следствием было установлено, что у предприятия имеются налоговые недоимки, которые также могли быть погашены. А владелец предприятия осуществлял, злоупотребляя доверием другого собственника, вывод активов предприятия на общую сумму порядка 22,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение разобраться с невыплатами заработной платы на НЗТИ дал президент России Владимир Путин губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Это произошло в ходе визита президента в Екатеринбург на выставку «Иннопром». Владимир Путин сообщил, что во время «Прямой линии» пришло обращение сотрудников предприятия, которые утверждали, что руководитель завода якобы отказывался платить им зарплату, «пока президент лично к нему не обратится».

«Надо понять, если это так, откуда такая «борзота», — отметил Владимир Путин.

Добавим, что сегодня по материалам прокурорской проверки в Нижнем Тагиле было возбуждено ещё одно уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам. Речь идёт о предприятии ООО «ТагилСтальКонструкция».

«В ходе проверки установлено, что у вышеуказанной организации перед 19 работниками имеется задолженность по заработной плате, которая составляет свыше 1,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области уточнили, что по данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145. 1 УК РФ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали иск на 93 млрд руб
Яровая предложила наказывать педофилов пожизненным заключением
КНДР пригрозила нанести по США «невероятный» удар
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
ЦРУ уволило щенка Лулу из-за отказа искать взрывчатку
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь