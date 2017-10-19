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11:34 (мск), источник: VN.ru

Полиция обнародовала видеоулику страшного ДТП около НГУ

В июне 2016 года на Университетском проспекте около нового корпуса НГУ произошло столкновение КамАЗа и Nissan Caravan. Микроавтобус опрокинулся, а грузовик выехал на тротуар, снес мальчика с самокатом и врезался в дерево.

В Новосибирске завершено следствие по обвинению 28-летнего водителя микроавтобуса Nissan Caravan, спровоцировавшего страшное ДТП в Академгородке летом прошлого года.

— Около 15 часов 29 июня на Университетском проспекте рядом с новым корпусом НГУ произошло столкновение автомобилей КамАЗ и Nissan Caravan, — сообщил представитель ГУ МВД по региону Антон Сурнин. — Микроавтобус опрокинулся, а грузовик выехал на тротуар справа по ходу движения, сбил ребенка, который катался на самокате, и врезался в дерево. 11-летнего мальчика госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

В ходе предварительного следствия были собраны доказательства вины водителя, который сидел за рулем Nissan Caravan. При повороте налево он не уступил дорогу КамАЗу.

— Важное значение при расследовании этого дела имело заключение видеотехнической экспертизы, позволившей собрать доказательства вины водителя, спровоцировавшего ДТП, — добавил Сурнин.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подобное ДТП случилось в Новосибирске в марте прошлого года. Тогда около остановки «Больница» по проспекту академика Сандахчиева в Кольцово КамАЗ столкнулся с двумя легковыми автомобилями, которые пропускали мальчиков, идущих по «зебре». После этого грузовик наехал на школьников в возрасте 10 и 12 лет. Один скончался на месте. В итоге 50-летнего водителя самосвала Алексея Санарова признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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