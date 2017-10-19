В Красноармейском районе нашли пропавшего мужчину

Он ушел из дома в селе Таукаево во вторник, 17 октября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Искать его отправились спасатели, пожарные, полицейские: операция развернулась на территории близлежащих лесных массивов и деревень. Использовались в том числе две поисковые собаки и квадрокоптер. В результате к вечеру 18 октября его обнаружили возле соседней деревни Калуга-Соловьевка.