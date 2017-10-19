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11:41 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Красноармейском районе нашли пропавшего мужчину

Поиски пропавшего несколько дней назад жителя Красноармейского района завершены.

Он ушел из дома в селе Таукаево во вторник, 17 октября, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Искать его отправились спасатели, пожарные, полицейские: операция развернулась на территории близлежащих лесных массивов и деревень. Использовались в том числе две поисковые собаки и квадрокоптер. В результате к вечеру 18 октября его обнаружили возле соседней деревни Калуга-Соловьевка.

«Местные жители узнали “потеряшку”, фотографию которого им показывали поисковики. Информацию о нахождении мужчины передали родственникам, 29-летнего мужчину доставили домой», — пояснили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

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