На пешеходном переходе под Омском иномарка насмерть сбила 20-летнюю девушку

Управление ГИБДД по Омской области обнародовало предварительные результаты проверки по поводу аварии в Ясной Поляне. Напомним, что сегодня пользователи соцсетей сообщали: там насмерть сбили девушку, переходившую Русско-Полянский тракт.

Погибшей было всего 20 лет. Она пересекала проезжую часть по всем правилам — шла по «зебре» по сигналу светофора. Около 07:45 омичку сбил автомобиль «Тойота Матрикс». Девушка скончалась до приезда скорой помощи.