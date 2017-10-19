На пешеходном переходе под Омском иномарка насмерть сбила 20-летнюю девушку
Опубликована официальная информация об утреннем смертельном ДТП в микрорайоне «Ясная Поляна».
Опубликована официальная информация об утреннем смертельном ДТП в микрорайоне «Ясная Поляна».
Управление ГИБДД по Омской области обнародовало предварительные результаты проверки по поводу аварии в Ясной Поляне. Напомним, что сегодня пользователи соцсетей сообщали: там насмерть сбили девушку, переходившую
Погибшей было всего 20 лет. Она пересекала проезжую часть по всем правилам — шла по «зебре» по сигналу светофора. Около 07:45 омичку сбил автомобиль «Тойота Матрикс». Девушка скончалась до приезда скорой помощи.
За рулём иномарки сидел 45-летний мужчина. Он был трезв. В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.