Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: судмедэксперты выяснили точную причину смерти Марьянова
Раскрыт секрет брокколи
СК о деле «пьяного мальчика»: спирт в крови появился после смерти
Стала известна причина смерти актера Дмитрия Марьянова
Объявленные погибшими в Сирии два россиянина оказались живы
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Белла Хадид отметила 21-летие без нижнего белья и в платье – СМИ
ВСУ: снайперы Донбасса охотятся на офицеров
Прощание с Марьяновым: дочь актера Анфиса на церемонии (фото)
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Кокшенова
СМИ: Порошенко ответил на захват вертолетной площадки радикалами
СМИ: Юлия Липницкая нашла новую работу
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Фоторепортажи
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
11:47 (мск), источник: Om1.ru

На пешеходном переходе под Омском иномарка насмерть сбила 20-летнюю девушку

Опубликована официальная информация об утреннем смертельном ДТП в микрорайоне «Ясная Поляна».

Управление ГИБДД по Омской области обнародовало предварительные результаты проверки по поводу аварии в Ясной Поляне. Напомним, что сегодня пользователи соцсетей сообщали: там насмерть сбили девушку, переходившую Русско-Полянский тракт.

Погибшей было всего 20 лет. Она пересекала проезжую часть по всем правилам — шла по «зебре» по сигналу светофора. Около 07:45 омичку сбил автомобиль «Тойота Матрикс». Девушка скончалась до приезда скорой помощи.

За рулём иномарки сидел 45-летний мужчина. Он был трезв. В обстоятельствах аварии разбирается ГИБДД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Минприроды выяснит, кто загрязнил воздух Омска «лисьим хвостом»
Омский депутат Голушко призвал прописать в бюджете России расходы на ДК и парки
Социологи рассказали об отношении россиян к Ксении Собчак
Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали коллективный иск
Яровая предложила наказывать педофилов пожизненным заключением
Мадрид намерен применить статью о лишении Каталонии автономии
Кто раньше удивлял Россию на президентских выборах?
У «Северного потока-2» возникли новые проблемы
ЦРУ уволило щенка Лулу из-за отказа искать взрывчатку
Спорт
«ЦСКА играл трусливо»: итоги матча армейцев в ЛЧ Московский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов
Авто
Башенный кран раздавил ехавшую по дороге Audi (видео) Многотонная конструкция расплющила легковушку, однако водитель чудом не пострадал и даже смог самостоятельно покинуть автомобиль через крышу. У мужчины диагностировали лишь перелом лодыжки
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Виторган, Певцов и другие простились с Дмитрием Марьяновым В московском Доме кино прошла гражданская панихида по скончавшемуся на 48-м году жизни актеру
Недвижимость
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
За три года цены на дачи просели на четверть
Генпрокуратура будет отсуживать для государства имущество полковника Захарченко
Новые квартиры по реновации будут на 30% дороже старых
Леди
Какие колготки можно носить, а какие нет (фото) Чтобы упростить тебе жизнь мы составили «хит-парад» из колготок: от самых универсальных моделей до безумных вариантов
Дети
45-летний Андрей Малахов не сможет взять декретный отпуск Телеведущий скоро впервые станет папой, и, по собственному признанию, уже чувствует, как меняется его статус.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь