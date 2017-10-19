В Казани тележурналист спас тонущую женщину
Собственный корреспондент телеканала НТВ в Казани Динар Усманов спас тонущую женщину в реке Нокса. Об этом журналист рассказал в своем Instagram.
Собственный корреспондент телеканала НТВ в Казани Динар Усманов спас тонущую женщину в реке Нокса. Об этом журналист рассказал в своем Instagram.
— Каждый день забирая детей из садика, мы проходим через поляну у речки Нокса. Симпатичная полянка, куда местные ходят на пикники. Мы идем, как вдруг сын говорит: «Папа,
По его словам, спустившись к воде, он увидел 40-летнюю женщину, которая держалась из последних сил.
— С трудом спускаюсь к воде по глинистому берегу, чтобы вытащить бедолагу. А дама не худенькая, уже обессилила и даже ногу закинуть из воды не может, — говорится в сообщении.
Тогда, чтобы спасти женщину, Усманов решил вызвать подмогу.
— Звоню 112. Поясняю, мол так и так, «женщина в воде, держу, но вытащить не могу». Потом оператор сказала: «Ждите, к вам едут!», — продолжает рассказывать мужчина.
Пока журналист ожидал приезда служб, решил позвонить соседу, который быстрее всех прибыл и помог вытащить женщину из воды. После этого ее отвели домой и помогли отогреться. Позже сама женщина рассказала, что в этот день она отдыхала на полянке со знакомыми. Они же столкнули ее в воду и ушли.