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11:50 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани тележурналист спас тонущую женщину

Собственный корреспондент телеканала НТВ в Казани Динар Усманов спас тонущую женщину в реке Нокса. Об этом журналист рассказал в своем Instagram.

 — Каждый день забирая детей из садика, мы проходим через поляну у речки Нокса. Симпатичная полянка, куда местные ходят на пикники. Мы идем, как вдруг сын говорит: «Папа, кто-то на помощь зовет». Так, со стороны речки слышу женский голос: «Помогите!», — пишет Динар.

По его словам, спустившись к воде, он увидел 40-летнюю женщину, которая держалась из последних сил.

 — С трудом спускаюсь к воде по глинистому берегу, чтобы вытащить бедолагу. А дама не худенькая, уже обессилила и даже ногу закинуть из воды не может, — говорится в сообщении.

Тогда, чтобы спасти женщину, Усманов решил вызвать подмогу.

 — Звоню 112. Поясняю, мол так и так, «женщина в воде, держу, но вытащить не могу». Потом оператор сказала: «Ждите, к вам едут!», — продолжает рассказывать мужчина.

Пока журналист ожидал приезда служб, решил позвонить соседу, который быстрее всех прибыл и помог вытащить женщину из воды. После этого ее отвели домой и помогли отогреться. Позже сама женщина рассказала, что в этот день она отдыхала на полянке со знакомыми. Они же столкнули ее в воду и ушли.

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