В Казани тележурналист спас тонущую женщину

— Каждый день забирая детей из садика, мы проходим через поляну у речки Нокса. Симпатичная полянка, куда местные ходят на пикники. Мы идем, как вдруг сын говорит: «Папа, кто-то на помощь зовет». Так, со стороны речки слышу женский голос: «Помогите!», — пишет Динар.

По его словам, спустившись к воде, он увидел 40-летнюю женщину, которая держалась из последних сил.

— С трудом спускаюсь к воде по глинистому берегу, чтобы вытащить бедолагу. А дама не худенькая, уже обессилила и даже ногу закинуть из воды не может, — говорится в сообщении.

Тогда, чтобы спасти женщину, Усманов решил вызвать подмогу.

— Звоню 112. Поясняю, мол так и так, «женщина в воде, держу, но вытащить не могу». Потом оператор сказала: «Ждите, к вам едут!», — продолжает рассказывать мужчина.