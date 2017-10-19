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11:20 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани будут судить двух врачей, обвиняемых в смерти пациента

В Гулькевичском районе завершили расследование уголовного дела о смерти пациента в ЦРБ.

Источник: ЮГА.ру

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 31 декабря 2016 года в больницу рано утром скорая помощь привезла 68-летнего мужчину с почечными коликами. Дежурный терапевт не применил лабораторные и инструментальные методы исследования, не организовал консультации специалистов, не определил показания к госпитализации пациента и отправил его домой, назначив спазмолитическое средство. Днем пенсионера снова доставили в ту же больницу, его осмотрел другой дежурный терапевт. Однако он тоже отпустил пациента домой. Пожилой мужчина умер в реанимации 1 января от лекарственной нефропатии, осложнившейся почечной недостаточностью.

Следствие полагает, что своевременная госпитализация, диагностика, установление верного диагноза и начало необходимой терапии помогли бы избежать смерти потерпевшего.

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