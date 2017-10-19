В Краснодаре у Вечного огня не поделили дорогу две иномарки
Авария произошла около половины девятого утра в центре Краснодара у Вечного огня.
Авария произошла около половины девятого утра в центре Краснодара у Вечного огня.
Подробности «Югополису» сообщила инспектор отдела безопасности ДПС ГИБДД по городу Краснодару Ольга Запьянцева:
— Автомобиль «Опель», двигавшийся по улице Северной, на перекрестке с Октябрьской начал разворачиваться. В этот момент он столкнулся с «Мерседесом», ехавшим по Северной со стороны Красной. От удара «Мерседес» отбросило на металлическое ограждение. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Виновник аварии будет определен после завершения проверки.