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11:31 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре у Вечного огня не поделили дорогу две иномарки

Авария произошла около половины девятого утра в центре Краснодара у Вечного огня.

Подробности «Югополису» сообщила инспектор отдела безопасности ДПС ГИБДД по городу Краснодару Ольга Запьянцева:

— Автомобиль «Опель», двигавшийся по улице Северной, на перекрестке с Октябрьской начал разворачиваться. В этот момент он столкнулся с «Мерседесом», ехавшим по Северной со стороны Красной. От удара «Мерседес» отбросило на металлическое ограждение. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Виновник аварии будет определен после завершения проверки.

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