В Волжском продолжаются поиски двух пропавших после караоке девушек
Правоохранители продолжают поиски пропавших в Волжском 29-летней Дарьи Лабутиной и 28-летней Ольги Шапошниковой, исчезнувших после посещения
Правоохранители продолжают поиски пропавших в Волжском 29-летней Дарьи Лабутиной и 28-летней Ольги Шапошниковой, исчезнувших после посещения
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, о судьбе девушек до сих пор ничего не известно.
Правоохранителям удалось выяснить, что клуб волжанки покинули в компании 31-летнего мужчины. В настоящее время следователи и волонтеры пытаются его найти.
Напомним, что девушки пропали 13 октября. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».