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11:32 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волжском продолжаются поиски двух пропавших после караоке девушек

Правоохранители продолжают поиски пропавших в Волжском 29-летней Дарьи Лабутиной и 28-летней Ольги Шапошниковой, исчезнувших после посещения караоке-клуба Voice.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, о судьбе девушек до сих пор ничего не известно.

Правоохранителям удалось выяснить, что клуб волжанки покинули в компании 31-летнего мужчины. В настоящее время следователи и волонтеры пытаются его найти.

Напомним, что девушки пропали 13 октября. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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