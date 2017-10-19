В Гурьевском районе у дороги нашли тело пропавшего 30-летнего мужчины

Источник: Клопс.ru

Информацию подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Там сообщили, что тело обнаружили около посёлка Яблоневка на обочине автодороги Калининград — Мамоново-2 на 29-м км. На нём были травмы, характерные для ДТП.

«С 17:00 12 октября до 14:15 15 октября — в этот период неустановленный автомобиль сбил 30-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. Водитель скрылся», — пояснили в ведомстве.

Сейчас проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Ведутся поиски подозреваемого.

Всех, кто обладает информацией о данном ДТП или о водителе, сбившем мужчину, следователи полиции просят обратиться по телефонам Гурьевского отдела: 8 (40151) 307−17 (дежурная часть), 8 (40151) 307−68, 8 (40151) 307−69, 8 (906) 239−33−97 .