В Гурьевском районе у дороги нашли тело пропавшего 30-летнего мужчины
В воскресенье, 15 октября, в Гурьевском районе нашли тело пропавшего 30-летнего мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».
В воскресенье, 15 октября, в Гурьевском районе нашли тело пропавшего 30-летнего мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры группы «Поиск пропавших людей Калининград».
Информацию подтвердили в
«С 17:00 12 октября до 14:15 15 октября — в этот период неустановленный автомобиль сбил 30-летнего мужчину. От полученных травм он скончался. Водитель скрылся», — пояснили в ведомстве.
Сейчас проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по ст. 264 ч. 3 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Ведутся поиски подозреваемого.
Всех, кто обладает информацией о данном ДТП или о водителе, сбившем мужчину, следователи полиции просят обратиться по телефонам Гурьевского отдела: 8 (40151) 307−17 (дежурная часть), 8 (40151) 307−68, 8 (40151) 307−69,
Конфиденциальность гарантируется.