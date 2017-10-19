Семьи погибших в катастрофе над Синаем подали иск на 93 млрд руб

«В суд поступил иск от потерпевших к страховым компаниям “Ингосстрах” и “Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти”, туркомпании Brisco, авиакомпании “Когалымавиа” и компании “ЭирКап”», — сказала она.
Дата рассмотрения иска пока не назначена.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли.
Расследование продолжается до сих пор, ФСБ квалифицирует случившееся как теракт. Полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ после катастрофы были приостановлены и не возобновились до сих пор.