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11:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жительница Пермского края продала односельчанину ядовитый алкоголь

Экспертиза показала, что вещество, которые находилось в бутылке, опасно для здоровья человека.

Жительница Гайнского района продала односельчанину ядовитый алкоголь. Экспертиза показала, что вещество, которые находилось в бутылке, опасно для здоровья человека.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 33-летняя жительница посёлка Гайны продала односельчанину спиртосодержащую жидкость сомнительного происхождения. Сотрудники полиции изъяли бутылку для проведения экспертизы. Результаты проверки показали, что это — ядовитое вещество. Его нельзя использовать для производства алкогольной продукции.

Стражи порядка задержали женщину и доставили её в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

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