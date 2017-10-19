Жительница Пермского края продала односельчанину ядовитый алкоголь

Жительница Гайнского района продала односельчанину ядовитый алкоголь. Экспертиза показала, что вещество, которые находилось в бутылке, опасно для здоровья человека.

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 33-летняя жительница посёлка Гайны продала односельчанину спиртосодержащую жидкость сомнительного происхождения. Сотрудники полиции изъяли бутылку для проведения экспертизы. Результаты проверки показали, что это — ядовитое вещество. Его нельзя использовать для производства алкогольной продукции.