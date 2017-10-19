В Ялте утром загорелась поликлиника

Сегодня, 19 октября в 07.38 стало известно, что из подвала 6-ти этажного здания Ялтинской городской поликлиники идет сильный дым.

— Крымские огнеборцы прежде всего эвакуировали сотрудников медицинского учреждения и пациентов, — сообщает ГУ МЧС России по Республике Крым.

Пробравшись в подвал, откуда шел дым, спасатели увидели, что скорее всего причиной переполоха стал холодильник, который загорелся из-за короткого замыкания.

В течении получаса личный состав крымского подразделения МЧС России полностью потушил пожар, который захватил полтора квадратных метра.

— На месте, где произошло ЧП, находится склад с медикаментами, что могло привести к распространению огня на большую площадь, материальному ущербу и угрозе жизни людей, -отметили в ведомстве.