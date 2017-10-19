Казахстан продолжает судебные разбирательства против молдавского бизнесмена

Источник: Zakon.kz

На протяжении последних четырех лет Казахстан вовлечен в серию иностранных судебных процессов, в связи с арбитражным разбирательством, инициированным гражданином Молдовы А. Стати, его сыном Г. Стати, а также их компаниями Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. («Стати») с исковым требованием на сумму более 4 миллиардов долларов США.

Арбитражный трибунал, рассматривавший спор в г. Стокгольм, Швеция, 19 декабря 2013 года присудил в пользу Стати около 500 млн долларов США. Республика Казахстан безотлагательно обжаловала это решение в Апелляционном суде «Свеа», Стокгольм, 19 марта 2014 года и потребовала его отмены.

Во время шведского апелляционного процесса стало известно об арбитражных разбирательствах Стати, касающихся его деятельности в Казахстане. Для получения информации о них Казахстан обратился в судебные органы США с запросом о раскрытии информации.

В последующем Казахстан обратился в правоохранительные органы Латвии. Данные запросы были удовлетворены и привели к получению материалов, доказывающих то, что Стати на протяжении многих лет участвовали в масштабной мошеннической схеме в Казахстане.

Через серию сделок с нераскрытыми аффилиированными лицами и сфальсифицированные финансовые отчеты Стати мошенническим путем завысили стоимость строительства газоперерабатывающего завода в Казахстане («ГПЗ»), заключив фиктивные договоры и лжесвидетельствовав перед международным арбитражным трибуналом.

Доводы о фактах мошенничества со стороны Стати не были рассмотрены по существу в шведском апелляционном процессе, и 9 декабря 2016 года Апелляционный суд «Свеа» оставил в силе арбитражное решение.

Республика незамедлительно обратилась в Верховный суд Швеции для обжалования решения апелляционного суда.

Во время прохождения апелляционного процесса истцы в целях признания и исполнения арбитражного решения обратились с ходатайством в Суд Округа Колумбия, Вашингтон.

Республика опротестовала действия Стати, и Суд США приостановил судебный процесс, отклонив ходатайство Стати о применении обеспечительных мер. Стати также инициировали процесс по признанию и исполнению арбитражного решения в Великобритании в Высоком суде Англии.

После того, как Казахстан представил выявленные доказательства в английском процессе по принудительному исполнению, суд поддержал позицию Республики Казахстан. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии пришел к выводу, что Республика Казахстан привела достаточно убедительные доказательства получения Стати арбитражного решения путем мошенничества.

Английский суд назначил судебный процесс, который в настоящее время продолжается. Именно после указанного решения, и столкнувшись с трудностями по признанию арбитражного решения в Англии и США, Стати, не раскрыв информацию об английском решении, обратились в судебные органы США (штат Нью-Йорк), Швеции, Нидерландов и Люксембурга за предварительными мерами обеспечения. Данные процессы могут продлиться до двух лет или более.

При этом обеспечительные меры, принятые судебными исполнительными органами Швеции и Нидерландов, носят предварительный характер. Республика Казахстан заявила возражения против предварительного ареста и подала отдельные ходатайства о снятии обеспечительных мер.