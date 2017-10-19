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11:36 (мск), источник: БЕЛТА

Медики оказывают помощь упавшей на рельсы в метро женщине

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики оказывают помощь женщине, упавшей в метро на рельсы. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте столичного метрополитена, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Упавшая на путь на ст. “Октябрьская” пассажир жива, сейчас ей оказывают медицинскую помощь. Движение поездов по первой линии идет в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Движение поездов по первой линии метро было остановлено в 10.23, когда на ст. «Октябрьская» женщина упала на рельсы, его восстановили за небольшой промежуток времени.

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