Медики оказывают помощь упавшей на рельсы в метро женщине

«Упавшая на путь на ст. “Октябрьская” пассажир жива, сейчас ей оказывают медицинскую помощь. Движение поездов по первой линии идет в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Движение поездов по первой линии метро было остановлено в 10.23, когда на ст. «Октябрьская» женщина упала на рельсы, его восстановили за небольшой промежуток времени.