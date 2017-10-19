Строитель упал животом на железные прутья: Бригадир рассказал подробности

Источник: Tengrinews

Также бригадир частной компании, которая выполняла строительно-монтажные работы в одном из кафе города, прокомментировал инцидент с падением рабочего на острые прутья металлического забора.

«Техника безопасности там соблюдалась, но произошло ЧП. Рабочий переходил с места на место, споткнулся и упал на забор. Меня в это время наверху (на крыше объекта. — Прим. автора) не было. Мы все переживаем за него. Он потерял много крови. Сейчас я нахожусь под следствием, и на объекте меня нет», — заявил бригадир.

В Управление по инспекции труда уже поступило сообщение об инциденте.

«48-летний Хайрен Балмулдин упал с высоты девять метров. Получил серьезные травмы. Решается вопрос о создании специальной комиссии по расследованию этого происшествия», — сообщил заместитель руководителя по инспекции труда ЗКО Арман Туйгнибетов.

Родственники пострадавшего отказались от комментариев.

Напомним, 17 октября в 12.40 в микрорайоне «Астана» Уральска при проведении строительно-монтажных работ с крыши кафе, где идут строительные работы, на железные прутья забора упал мужчина.

Он поступил в многопрофильную больницу с железными прутьями, которые насквозь проткнули его тело. Операция длилась более пяти часов. Сейчас мужчина 1969 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии.