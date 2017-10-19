Строитель упал животом на железные прутья: Бригадир рассказал подробности
В Уральске бригадир стройки, где рабочий упал на железные прутья забора, находится под следствием. Об этом он рассказал корреспонденту Tengrinews.kz.
В Уральске бригадир стройки, где рабочий упал на железные прутья забора, находится под следствием. Об этом он рассказал корреспонденту Tengrinews.kz.
Также бригадир частной компании, которая выполняла
«Техника безопасности там соблюдалась, но произошло ЧП. Рабочий переходил с места на место, споткнулся и упал на забор. Меня в это время наверху (на крыше объекта. — Прим. автора) не было. Мы все переживаем за него. Он потерял много крови. Сейчас я нахожусь под следствием, и на объекте меня нет», — заявил бригадир.
В Управление по инспекции труда уже поступило сообщение об инциденте.
«48-летний Хайрен Балмулдин упал с высоты девять метров. Получил серьезные травмы. Решается вопрос о создании специальной комиссии по расследованию этого происшествия», — сообщил заместитель руководителя по инспекции труда ЗКО Арман Туйгнибетов.
Родственники пострадавшего отказались от комментариев.
Напомним, 17 октября в 12.40 в микрорайоне «Астана» Уральска при проведении
Он поступил в многопрофильную больницу с железными прутьями, которые насквозь проткнули его тело. Операция длилась более пяти часов. Сейчас мужчина 1969 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии.
По словам врачей, вероятность летального исхода остается очень высокой.